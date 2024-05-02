Кинолог назвал топ-5 спортивных пород собак для активного времяпровождения

Активным хозяевам при выборе собаки нужно учитывать, каким именно видом физической активности они планируют заниматься с питомцем. Специалисты собрали топ-5 спортивных пород собак. Первыми в рейтинге оказались бордер-колли и шелти, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, выбирая активную собаку, нужно взвешивать свои силы, ведь такому другу семьи нужна ежедневная нагрузка. Он должен возвращаться с прогулки немного уставшим, набегавшись в парке и поиграв в любимые игры. Если не заниматься нагрузкой с такой собакой, то она использует свою энергию для разрушения дома.

«Внимательно выбирайте себе питомца для спортивного досуга, заранее учитывая, какой физической активностью вы будете заниматься, потому что не каждая порода собак одинаково любит бег в парке или лыжные гонки», — отметил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что специальных спортивных пород не бывает. Однако можно подобрать ту, которая чаще всего встречается в разных видах спорта и показывает отличные результаты.

Бордер-колли

Фото - © Svenska Mässa/Wikipedia.org

Университет Британской Колумбии признал эту породу самой обучаемой, а также стремительной, энергичной, отзывчивой, дружелюбной и проницательной. Эти собаки очень быстро осваивают любые команды под руководством кинолога. Порода подойдет тем людям, кто готов уделять много времени для занятий с питомцем.

«Бордер-колли не будут довольствоваться только мягкой лежанкой и вкусной едой — им нужны регулярные физические и умственные нагрузки. В их отсутствие бордер-колли мгновенно превращается в ураган, разрушающий вашу квартиру. Чаще всего эту породу собак можно встретить в таких дисциплинах, как обидиенс, аджилити, фризби и танцы с собаками», — рассказал кинолог.

Шелти

Фото - © Томасина. Собственная работа/Wikipedia.org

Эти собаки умеют моментально понять настроение хозяина, они настоящие и самые преданные друзья, а еще шелти послушные, исполнительные, с радостью занимаются и легко учатся. Единственный нюанс — недоверчивы к посторонним людям.

«Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу», — отметил эксперт.

Австралийская овчарка

Активные, контактные собаки с удовольствием выйдут на пробежку с хозяином, займутся фризби, аджилити и другими видами спорта. Чтобы у представителей этой породы было хорошее настроение и физическая форма, им нужна постоянная нагрузка. По словам кинолога, если не воспитывать австралийскую овчарку, она может превратиться в неуправляемый реактивный снаряд.

Лабрадор-ретривер

Эта порода всегда старается угодить хозяину, подстраивается под его настроение и привычки, поэтому постоянно занимается спортом и с удовольствием обучается. Их мягкий характер делает лабрадоров-ретриверов незаменимыми помощниками в реабилитации людей, при спасательных операциях на воде и суше.

«Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными помощниками людей с ограниченными возможностями и компаньонами», — добавил Голубев.

Сибирский хаски

Эта порода подойдет для любителей зимних видов спорта. Лучшее, что можно придумать для хаски, — это гонки на собачьих упряжках. В них этой породе нет равных. Они работоспособные, трудолюбивые и требуют постоянной физической нагрузки.

«Если вы планируете завести такую собаку в квартире, будьте готовы тратить большое количество времени на выгул и активные занятия с любимцем, иначе собака загрустит и будет громить квартиру или попытается убежать на самостоятельную прогулку», — заключил эксперт.

Он добавил, что для каждой конкретной породы должен быть свой уровень физической нагрузки, который соответствует ее физиологическим и анатомическим особенностям. Следует учитывать не только общие черты этих собак, но и их особенности и потребности.