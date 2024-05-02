Россияне рассказали, как часто сталкиваются с конфликтами на работе

Треть россиян сталкивается с конфликтами на работе несколько раз в месяц

Исследование показало, что треть россиян сталкивается с конфликтами на работе чаще одного раза в месяц. При этом 19% сотрудников оценили степень эмпатии коллег как максимальную, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы омниканального маркетинга Calltouch и сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

Платформы провели исследование рабочей атмосферы у россиян разных профессий. Оказалось, что треть из них сталкивается с конфликтами на работе несколько раз в месяц. При этом сфера маркетинга оказалась самой экологичной — за нее отдали голоса 45% респондентов.

Погасить напряженную атмосферу в коллективе помогают коллеги. Иногда результатом конфликта может стать новая оригинальная идея. Почти четверть россиян оценила степень эмпатии коллег как максимальную. В этом случае речь идет не только о маркетинговой отрасли, но и о других.

26% сотрудников признались, что сталкиваются с рабочими конфликтами не реже нескольких раз в полгода. Каждый четвертый (25%) ссорится с коллегами всего раз в год или даже реже.

Директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова считает, что бизнес будет эффективным только в случае поддержания здоровой атмосферы в команде. По ее словам, в коллективе нужно держать стресс под контролем.

«Мы быстро разрешаем любые споры, не давая им накалять обстановку, и это способствует тому, что каждый уверенно высказывает свое мнение. Без бэкфайра и сдержек — все четко и по делу», — заявила Одинцова.