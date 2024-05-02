Опубликован рейтинг самых конфликтных профессий по мнению россиян

Рейтинг самых конфликтных специальностей возглавил проджект-менеджер: 27% опрошенных россиян назвали именно специалистов из этой сферы, сообщила РИАМО пресс-служба платформы омниканального маркетинга Calltouch и сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

На втором месте списка самых конфликтных специальностей оказался директор по маркетингу (20%). Однако в 24% случаев он берет на себя ответственность по решению возникших проблем.

Одной из самых экологичных профессий на рынке труда является маркетолог. В этом уверена почти половина респондентов — 45%. Особенно представители этой профессии ценят стабильный климат, который позволяет им оставаться довольными выбранной профессией.

Четверть опрошенных рассказала, что чувствует себя на работе максимально комфортно и свободно, выражает свое мнение по любому вопросу. 31% респондентов считает, что атмосфера в компании в большей степени зависит от руководства. Оно чаще всего успешно разрешает любые конфликты.