Никто не пострадал в результате ДТП с 16 автомобилями в Москве Происшествия сегодня в 10:38 Фото - © скриншот

Движение затруднено после массового ДТП рядом с домом 37, корпус 1, на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

Повреждения получили несколько автомобилей. Работники ГАИ занимаются оформлением ДТП, чтобы поскорее освободить дорогу. На данный момент движение затруднено. Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда. Столкновение автобуса и 16 автомобилей на Ленинградском проспекте в Москве произошло утром во вторник. Были перекрыты три полосы дороги.