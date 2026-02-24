сегодня в 09:30

Никто не пострадал при обрушении лестницы на Киевском вокзале в Москве

В Москве на Киевском вокзале оказался поврежден фрагмент лестничного схода, ведущего на платформу № 9 для поездов дальнего следования. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Частично обвалились не менее трех ступенек лестницы. Инцидент произошел при спуске в подземный переход в 7:10 вторника. На движение поездов ситуация не повлияла.

На данный момент проход на платформу временно закрыт. Пассажиров просят пользоваться соседним выходом из тоннеля.

На месте ЧП дежурит дополнительный персонал, ведется оповещение граждан. Для выяснения причин случившегося создана комиссия МЖД, после ее работы приступят к ремонту конструкции.

