Николаевское подполье: в санатории «Очаков» около 300 солдат ВСУ попали под удар ВС РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар был нанесен по санаторию «Очаков», в котором находилось не менее 300 солдат противника.

Лебедев отметил, что пока сложно оценить итоги удара, так как военный госпиталь находится рядом с санаторием, а оба объекта расположены на побережье, куда доступ для мирного населения уже 2 года запрещен.

По словам координатора, у местных жителей от взрыва треснули окна, а двери выбило с петель. Над объектом висел бело-желтый дым. С базы «Динамо» работала ПВО.