Николаевское подполье: в санатории «Очаков» около 300 солдат ВСУ попали под удар ВС РФ
Российские силы ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова
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Вооруженные силы России нанесли удар по расположению личного состава ВСУ на побережье Очакова, сообщает РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар был нанесен по санаторию «Очаков», в котором находилось не менее 300 солдат противника.
Лебедев отметил, что пока сложно оценить итоги удара, так как военный госпиталь находится рядом с санаторием, а оба объекта расположены на побережье, куда доступ для мирного населения уже 2 года запрещен.
По словам координатора, у местных жителей от взрыва треснули окна, а двери выбило с петель. Над объектом висел бело-желтый дым. С базы «Динамо» работала ПВО.