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Никакого праздника: новогодние украшения сгорели на Большой Бронной

Происшествия
@chp_moscow_

Фото - © @chp_moscow_

В канале chp_moscow_ появилась фотография сгоревших новогодних украшений на улице Большой Бронной в Москве. Декорация сильно пострадала.

На опубликованном кадре видно, что пожар произошел между двух ресторанов. Пламя было сильным, так как пострадали в том числе и три этажа над заведениями.

Дерево выгорело, оголив кирпичную стену дома. Зеленый декор, похожий на еловые ветки, также разбросан вокруг.

Причина пожара не сообщается.

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