«Никакого, н****, праздника»: мать в Уфе избила сына за упавшее пиво

В Уфе мать избила сына в подъезде дома за то, что он уронил ее пиво

Вечером 13 декабря камера видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Инорс в Уфе запечатлела шокирующую ситуацию. Женщина, возвращавшаяся домой с пятилетним ребенком после прогулки, кричала на него и била, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza .

В самом начале мать ругала мальчика за то, что тот хотел продолжить прогулку и не хотел домой. За это женщина ругала его с использованием нецензурной брани и била по лицу.

Сначала мать высказывала угрозы лишить сына прогулок, наносила удары по голове, затем пригрозила отобрать мобильный телефон. Ребенок разрыдался и стал просить прощения.

«Я тебя ненавижу! Все, н****. Никакого телефона тебе не будет, с***! Попробуй только пискни. Зашел, с***, в лифт! Уйди, н****! <…> Все, никакого н**** праздника тебе не будет, все, все, з***** ты меня, ты реально меня достал», — кричала женщина на мальчика.

Когда мальчик попытался переместить санки от лифта, случайно выронил сумку матери, из которой выпала бутылка пива, это спровоцировало у женщины новую вспышку гнева — она начала кричать и наносить удары по голове ребенка.

По словам соседей женщины, подобное агрессивное поведение по отношению к ребенку со стороны этой матери является систематическим.

