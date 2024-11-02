Журнала Newsweek пишет, что Украина столкнется с проблемами и военными потерями из-за быстрого продвижения ВС РФ в Донбассе. В целом октябрь оказался «тяжелым месяцем» для Киева, сообщает ТАСС .

Издание добавляет, что во второй осенний месяц у украинцев появились «трещины» в обороне, что сыграет на руку российской армии.

Западные журналисты обратили внимание на высокие темпы наступления войск Росси и работу ее военной авиации. Из-за этого Украина не сможет подтянуть к фронту строительную технику, не столкнувшись с ощутимыми проблемами.

Ранее российские ВС освободили важный логистический пункт — город Угледар в ДНР, а также Селидово, Цукурино, харьковскую Кругляковку, Новоукраинку, Шахтерское и другие населенные пункты.