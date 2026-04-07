Нет рук, пробита голова: страшную находку обнаружили в парке Екатеринбурга

Страшную находку обнаружили жители Екатеринбурга в городском парке «Калиновские разрезы». Очевидцы утверждали, что посреди леса лежит труп, сообщает Е1.RU .

Испуганные горожане не решились подойти ближе и вызвать сотрудников полиции. Также им помешала вода, которая затопила подход.

Выяснилось, что замотанным в черную ткань телом оказался манекен. К настоящему моменту неизвестно, кто оставил его в парке.

На опубликованных кадрах видно, как посреди лесной поляны лежит манекен. У куклы нет рук и пробита голова.

