Несущие конструкции дома в Курске не повреждены
Из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Курске эвакуировали 30 человек
Из пострадавшего при атаке ВСУ жилого многоэтажного дома в Курске эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены.15 человек спасено, 30 эвакуировано», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее мэр Курска опубликовал фотографию поврежденного дома.
На жилое здание ночью в воскресенье упал обломок сбитой ПВО украинской ракеты.