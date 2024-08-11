Несущие конструкции дома в Курске не повреждены

Из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Курске эвакуировали 30 человек

Из пострадавшего при атаке ВСУ жилого многоэтажного дома в Курске эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.