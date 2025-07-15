Россиянам ответили, как ухаживать за фикусами в летняя время

Стало известно, как ухаживать за фикусами в летнее время, так как высокая температура, яркое солнце и изменение влажности могут плохо сказаться на растении, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для начала стоит помнить о том, что жара усиливает испарение влаги из почвы и поверхности листьев фикуса, поэтому необходимо учащать полив в это время. Ориентироваться стоит на верхний слой грунта и не допускать просыхания для маленьких горшков на 2-3 см, для больших — 5-7 см. Сам полив должен быть обильным водой комнатной температуры, чтобы поддон начинал наполняться водой.

Также важно избегать воды с химическим составом. Идеальными вариантом для полива считается дождевая и талая вода, фильтрованная также является хорошей альтернативой. Важно в такую погоду поддерживать влажность. Одним из наиболее эффективных методов является регулярное опрыскивание кроны мелкодисперсным распылителем.

Более того, стоит помнить о том, что изобилие летом света и воздуха может быль тоже не полезно для растения. Например, пестролистые формы фикуса требуют яркого рассеянного света, виды с темно-зелеными листьями — теневыносливы, фикус карликовый предпочитает полутень. Также листья уязвимы для прямых солнечных лучей. Чтобы вывести растение на балкон, следует постепенно приучать его к свету.

Оптимальный температурный режим для фикуса от плюс 23 до плюс 28 градусов, но они способны перенести температуры до плюс 30 - плюс 35 градусов при высокой влажности и защите от прямых лучей солнца. Также растению необходимо свежий воздух.