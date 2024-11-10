Несколько страшных ДТП произошло из-за непогоды в Кузбассе

В воскресенье в Кузбассе порывы юго-западного ветра составили 17-22 м/с. Местами образовались метели, а на дорогах гололедица.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения. Информации о пострадавших нет.

Еще одна авария произошла в микрорайоне Черная гора в Прокопьевске. На опубликованных кадрах видна лишь поврежденная Lada Priora. Другие обстоятельства ДТП неизвестны.

Кроме того, в Таштаголе в кювет слетели грузовик марки «КАМАЗ» и и легковой автомобиль «Ваз-2114». Информации о пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения.