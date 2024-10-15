Несколько населенных пунктов в Тульской области остались без света
Энергетики восстанавливаю электроснабжение в Тульской области после непогоды
Энергетики восстанавливаю электроснабжение в Тульской области после прошедшего дождя и мокрого снега с порывами ветра, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В трех районах электроснабжение уже восстановлено.
«Еще ведутся работы в Киреевском, Богородицком, Ясногорском, Веневском, Заокском, Щекинском районах, Алексине, Новомосковске и Большой Туле», написал глава региона в своем Telegram-канале.
Аварии ликвидируют 114 специалистов, 60 единиц спецтехники, уточнил Миляев.