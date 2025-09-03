Несколько машин столкнулись и одна перевернулась на севере МКАД Происшествия сегодня в 08:11

ДТП произошло на внутренней стороне 83 км МКАД, там столкнулось несколько автомобилей, также один из них опрокинулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются специалистами. Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на трассе образовался затор протяженностью более 3 км.