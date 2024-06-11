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Несколько человек пострадали при пожаре в доме в Воскресенске

Возгорание произошло в доме в СНТ «Экспресс» в городском округе Воскресенск, пострадали несколько человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

На момент прибытия пожарных вечером 10 июня дом горел по всей площади — 64 кв. м. В 23:23 огонь локализовали, а в 00:50 ликвидировали открытое горение.

На тушение возгорания привлекали 36 человек и 13 единиц техники, от МЧС: 8 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 34 пожара, спасено два человека. Огонь ликвидировали 298 человек и 85 единиц техники.