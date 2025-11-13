сегодня в 08:19

Несколько человек пострадали из-за пожара в инфекционной больнице в Саратове

Пожар произошел в областной инфекционной клинической больнице в Саратове, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Возгорание в больнице началось в 02:40 в четверг. Огонь охватил три лечебных бокса на втором этаже.

Пожар был локализован. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным SHOT, их семеро.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко начата проверка из-за ЧП. Специалисты ведомства ведут работу по установлению причин возгорания. Они дадут оценку соблюдению законов о пожарной безопасности, а еще законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.