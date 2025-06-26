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Несколько автомобилей столкнулись в центре столицы

ДТП произошло в районе дома №29 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, там столкнулось несколько машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте дорожной аварии сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства инцидента, информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено в сторону центра Москвы на 1,3 км и в сторону области — на 1,1 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Как пишут очевидцы в сервисе «Яндекс.Пробки», перекрыто несколько полос дороги в обе стороны.

Ранее на Логовом шоссе в Кемерове в ДТП попали 27 машин. Причиной такой массовой аварии стал грузовик, протаранивший 26 других авто.