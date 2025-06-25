Грузовик раскидал по трассе 27 автомобилей: крупная авария произошла в Кемерове

сегодня в 16:33

В ходе страшного ДТП на Логовом шоссе в Кемерове пострадало 27 автомобилей

Пресс-служба кузбасской полиции рассказала о страшной аварии, произошедшей на Логовом шоссе в Кемерове, где пострадали 27 автомобилей, сообщает Сiбдепо .

По предварительным данным, причиной массового ДТП стал грузовой автомобиль, протаранивший 26 других машин.

Крупная авария произошла сегодня приблизительно в 17:30 на Логовом шоссе в Кемерове.

Фотографии и видео с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения автомобилей.

На месте работают спасательные службы, медики и сотрудники полиции, а в городе образовался затор.