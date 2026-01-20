сегодня в 08:04

Несколько автомобилей столкнулись на севере МКАД

Утром во вторник на внутренней стороне 83 км МКАД произошла дорожная авария с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства данной аварии и информация о пострадавших в ней уточняются специалистами.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП на трассе образовался затор длиной около 3 км.

