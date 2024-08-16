Несчастный случай унес жизнь молодой актрисы Малого театра Екатерины Васильевой

Коллектив Малого театра в Москве сообщил о смерти 37-летней актрисы Екатерины Васильевой, которая скончалась 15 августа в результате несчастного случая, говорится на сайте театра.

Васильева служила в Малом театре с 2011 года и за это время успела исполнить 15 ролей. Что именно с ней произошло, неизвестно. Уточняется лишь, что актриса погибла в результате несчастного случая.

«Подводить итоги в таком возрасте горько и несправедливо. Понятно, что остались несыгранными десятки ролей, сулившие дальнейший профессиональный рост. Но главное — впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете», — сообщили в театре, выразив соболезнования семье, близким и друзьям покойной актрисы.

Васильева начала исполнять сначала маленькие роли в постановках, но со временем сыграла Софью из «Недоросли» Дениса Ивановича Фонвизина, а также роль Софьи Фамусовой в «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, которая стала для нее экзаменом на творческую зрелость.

Где и когда будет похоронена Екатерина Васильева, не уточняется. Эта информация появится позднее.