Нервный тик и травма: известного гимнаста обвиняют в издевательстве над ребенком

Чемпиона мира по гимнастике Дудченко проверят из-за жестокого обращения с детьми

Полиция проверяет многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко. Мать одного из его воспитанников пожаловалась, что спортсмен жестоко обращался с ее ребенком в спорткомплексе МГИМО в Москве, сообщает «Mash на спорте» .

С заявлением в полицию, СК и прокуратуру обратилась мать пятилетнего мальчика. Женщина призналась, что выбрала Дудченко тренером из-за его чемпионских достижений, а также учитывала — он член Совета по правам ребенка в Ростовской области.

У сына были проблемы со здоровьем — заваливалась внутрь стопа. Дудченко отметил, что может исправить ситуацию с помощью авторской методики. За одно занятие гимнаст брал 2500 рублей, но родителей на тренировку не пускали.

После второго занятия мальчик пожаловался матери на тренера. Тогда женщина решила посмотреть, что происходит на занятиях. Она увидела, как тренер со всей силы тянет плачущего ребенка за руки. На теле мальчика появились кровоподтеки.

Затем начались проблемы с психикой — из-за психологической травмы появились нервный тик и боязнь взрослых. Сейчас мальчик лечится у психиатров, а полиция начала свою работу. Правоохранители изъяли записи с камеры видеонаблюдения и разбираются в ситуации.

Ранее двух девушек, которые были свидетельницами избиения студенток на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, отказались признавать потерпевшими. Такое решение вынесли правоохранительные органы.