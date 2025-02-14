Непрошеные гости: диких кабанов сняли на видео в деревне Кировской области
Стадо диких кабанов забрело в деревню Кировской области и напугало жителей
На границе Нижегородской и Кировской областей было замечено стадо диких кабанов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на министерство охраны окружающей среды Кировской области.
Накануне в соцсетях появилось видео, показывающее, как кабаны заходят в деревню Ивановские Кикнурского района, расположенную близко к границе с Нижегородской областью.
Кабаны переместились с территории соседнего региона. Охотникам удалось поймать трех из них. Новых случаев появления диких кабанов в населенных пунктах не зарегистрировано, уточняется в заявлении.
В профильном министерстве отметили, что ситуация контролируется, угроза для местных жителей и домашних животных отсутствует.