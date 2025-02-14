Неправильно ухаживала за собакой: пьяный петербуржец зверски избил жену

Пьяный петербуржец избил жену при ссоре из-за вопросов по уходу за собакой

В Санкт-Петербурге 32-летнюю женщину избил муж. Все произшло из-за спора о неправильном уходе за их собакой. Конфликт возник между супругами, когда они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Фонтанка» .

Ночью женщина обратилась в травмпункт, где врачами были зафиксированы гематомы на лице, спине и конечностях, а также ушиб половых органов.

Хотя у пострадавшей имелись травмы, она не стала говорить медработникам, кто именно ее избил. Но полиция вскоре смогла установить детали происшествия.

Уточняется, что ссора между супругами произошла примерно неделю назад, но женщина долгое время скрывала свои увечья и не спешила обращаться за медицинской помощью. Кроме того, она отказалась подавать заявление на своего обидчика.