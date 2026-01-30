«Непонятно, что в голове»: пенсионер мастурбировал у детской больницы Волгограда

Пожилой мужчина мастурбировал на улице рядом с детской больницей в Волгограде

Жители Волгограда сняли на видео мужчину примерно 60 лет, который удовлетворял себя на глазах у людей. Он регулярно приходит в многолюдное место рядом с Детской областной больницей и предается моральным ласкам за деревьями в посадке, сообщает V1.ru .

Эксгибициониста видели рядом с улицей Землячки. Туда он приходит практически каждое утро.

Мужчину замечали между остановкой «Больничный комплекс» и ж/д путями. В тех местах ходят девушки с детьми.

«Они, по сути, никак не защищены от него. Никто не знает, что у него творится в голове и что он может сделать», — заявил свидетель.

