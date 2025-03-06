Непобежденного боксера из Дагестана задержали из-за наркотиков
В Москве задержали боксера Рустама Исмаилова за употребление наркотиков
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В Москве задержали непобежденного дагестанского боксера Рустама Исмаилова. Его подозревают в хранении и употреблении наркотиков, сообщает Mash.
Сотрудники SPA-центра «Азия» на Пресненской набережной, где отдыхал боксер, заметили у него пакетик с белым порошком. Они решили вызвать полицию.
Правоохранители отправили вещество на экспертизу. Самого Исмаилова — на допрос в отдел полиции.
Ранее в Сети опубликовали ролик, в котором мужчина на автомобиле администрации губернатора Белгородской области употребляет наркотики. Фейк быстро разоблачили.