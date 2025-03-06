Непобежденного боксера из Дагестана задержали из-за наркотиков

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В Москве задержали боксера Рустама Исмаилова за употребление наркотиков

В Москве задержали непобежденного дагестанского боксера Рустама Исмаилова. Его подозревают в хранении и употреблении наркотиков, сообщает Mash .

Сотрудники SPA-центра «Азия» на Пресненской набережной, где отдыхал боксер, заметили у него пакетик с белым порошком. Они решили вызвать полицию.

Правоохранители отправили вещество на экспертизу. Самого Исмаилова — на допрос в отдел полиции.

Ранее в Сети опубликовали ролик, в котором мужчина на автомобиле администрации губернатора Белгородской области употребляет наркотики. Фейк быстро разоблачили.