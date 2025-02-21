В Сети разоблачили фейк с наркотиками и машиной губернатора Белгородской области

В Сети опубликовали ролик, в котором мужчина на автомобиле администрации губернатора Белгородской области употребляет наркотики. Фейк быстро разоблачили, сообщает SHOT .

Умельцы в Сети быстро разобрались, что на видео — автомобиль Toyota Land Cruiser 300 с фейковыми номерами. При этом их уже стирали, что подтверждают метаданные.

В том числе несостыковка произошла и с цветом салона. В настоящей машине салон черный, а на видеозаписи есть красные вставки. Это означает, что у внедорожника совсем другая комплектация.

Ранее в Польше умерла актриса Барбара Рыльска, но СМИ и в соцсетях похоронили звезду «Иронии судьбы» Барбару Брыльску. В скором времени непреднамеренный фейк разоблачили.