Неопознанный самолет заметили в небе над Татарстаном

Неопознанный самолет был замечен в среду в небе над территорией Республики Татарстан, сообщает KazanFirst .

Воздушное судно, совершавшее маневры над Казанью, не имело опознавательных знаков за исключением номера 10362.

Прошедшей ночью в аэропортах Казани, Нефтекамска Ульяновска ввели ограничения на работу из-за угрозы.

В 08:00 по московскому времени временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нефтекамска были сняты.