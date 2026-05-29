Ненавистница «Жигулей» в хлам разнесла отечественное авто в Перми

На улицах в Перми заметили ненавистницу «Жигулей». Девушка разнесла припаркованную бордовую Lada. Ее удалось остановить только пощечиной, сообщает URA.RU .

Погром отечественного авто смогли снять на видео. Неадекватная девушка сначала с разбегу ногой выносила боковое окно. Она сделала несколько попыток, прежде чем стекло вылетело.

Затем она проникла в салон, где продолжила уничтожение «Жигулей» изнутри. Девушка громила все и даже смогла ногами выбить лобовое стекло.

По словам очевидцев, пермячку смогла остановить прохожая. Женщина дала дебоширке пощечину и увела с места происшествия.

