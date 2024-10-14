Немецкие власти подозревали российского велосипедиста в шпионаже
Россиянина на велосипеде задержали у секретного объекта в Германии
Россиянина на велосипеде задержали у секретного объекта в Германии, но позже отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.
Немецкая военная полиция задержала велосипедиста на территории центра военной подготовки. При проверке документов выяснилось, что у мужчины есть российское гражданство.
Задержанного отпустили, но власти в закрытом документе, с которым якобы ознакомилось издание, указано, что нельзя исключать попытку шпионажа.
При этом, территория объекта не была огорожена. На его закрытый характер указывали только дорожные знаки.
Ранее в Молдавии бывшего высокопоставленного военного чиновника обвинили в шпионаже в пользу Москвы.