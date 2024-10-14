Немецкие власти подозревали российского велосипедиста в шпионаже

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Россиянина на велосипеде задержали у секретного объекта в Германии

Россиянина на велосипеде задержали у секретного объекта в Германии, но позже отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Немецкая военная полиция задержала велосипедиста на территории центра военной подготовки. При проверке документов выяснилось, что у мужчины есть российское гражданство.

Задержанного отпустили, но власти в закрытом документе, с которым якобы ознакомилось издание, указано, что нельзя исключать попытку шпионажа.

При этом, территория объекта не была огорожена. На его закрытый характер указывали только дорожные знаки.

Ранее в Молдавии бывшего высокопоставленного военного чиновника обвинили в шпионаже в пользу Москвы.