Некрофила-коллекционера кукол из мертвых девочек могут выпустить на свободу

Некрофила из Нижнего Новгорода, который делал кукол из мертвых девочек, могут выпустить на свободу из психиатрической больницы №2. Он может оказаться под опекой родственников уже через месяц, сообщает SHOT .

Медицинское учреждение готовит документы в суд, чтобы выписать пациента, который находится у них с 2012 года. Врачи пришли к общему мнению, что Москвин полностью потерял дееспособность. У него диагностировали шизофрению параноидальной формы. 59-летний мужчина почти перестал ходить и говорить, у него упало зрение.

Москвин был краеведом-некрополистом, полиглотом, преподавателем кельтологи и составителем словарей. Жил в квартире с родителями, а в студенческом возрасте состоял в секте, проводил ритуалы с мертвыми животными, давал обет целибата, отвергал христианство, не пил, не курил.

Однажды на одну из статей преподавателя пожаловался местный житель. В ней Москвин рассказывал, что обошел более 700 кладбищ, ночевал в склепах. 2 ноября 2011 года правоохранители провели обыск в квартире и гараже Москвина, где обнаружили 26 мумифицированных тел девочек. Оказалось, мужчина выкапывал их из могил на местных кладбищах. Он признался, что жил с мумиями, потому что очень хотел иметь дочь.

В отношении Москвина возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших. Его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику, где он находится по сей день. Некоторые считают, что на поведение мужчины повлиял случай, который произошел с ним в 13 лет. Он посетил похороны 11-летней девочки, где парня заставили целовать ее в губы.

