Неизвестный с отверткой напал на пост ДПС в Ингушетии. Ранен полицейский

Неизвестный мужчина с отверткой совершил нападение на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в Республике Ингушетия. Злоумышленника ликвидировали, сообщает «112» .

ЧП произошло в городе Магасе. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с отверткой в руках переходит проезжую часть, перепрыгивая дорожные ограждения, и движется в сторону поста ДПС. Затем полицейские ликвидируют нападавшего.

Странный мужчина бросился с отверткой на двух инспекторов и ранил одного из них в живот. Второй сотрудник ДПС открыл огонь по нападавшему и ликвидировал его.

У пострадавшего сержанта Магомеда Х. диагностировали проникающее ранение живота. Инспектора госпитализировали в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего мужчины.