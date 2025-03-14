Неизвестный поджег военно-патриотический музей в Вязьме

Злоумышленник в маске перелез через забор около здания на Комсомольской улице. Он разбил окно и закинул в него бутылку с горючей жидкостью. Затем неизвестный снова перелез через забор и сбежал с места преступления.

Вспыхнувший пожар удалось потушить до того, как огонь сильно разгорелся. Из-за ЧП были повреждены только окно, подоконник и батарея.

Силовики начали розыск поджигателя.