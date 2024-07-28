Неизвестный отправил письмо со следами чумы главе МВД Франции

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В сортировочном центре почты во французском департаменте Кот-д’Ор обнаружили письмо на имя главы МВД страны Жеральда Дарманена со следами чумы, сообщает РБК .

Радиостанция Franceinfo рассказала, что внутри конверта, обнаруженного 27 июля, находился черный порошок. Правдивость информации подтвердил прокурор Дижона.

Содержимое отправили на исследование в парижский Институт Пастера. Сделанные там тесты нашли небольшие следы возбудителя опасной инфекции.

Содержимое письма, вскрытого полицейскими, — это оскорбления на расовой почве.

Сейчас порошок дополнительно проверяют, результаты будут готовы к концу дня 29 июля. Возможно, имеет место так называемый ложноположительный результат.

Правоохранители инициировали расследование по статье об оскорблении, идет розыск отправителя, его мотивы выясняются.