Неизвестный отправил письмо со следами чумы главе МВД Франции
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В сортировочном центре почты во французском департаменте Кот-д’Ор обнаружили письмо на имя главы МВД страны Жеральда Дарманена со следами чумы, сообщает РБК.
Радиостанция Franceinfo рассказала, что внутри конверта, обнаруженного 27 июля, находился черный порошок. Правдивость информации подтвердил прокурор Дижона.
Содержимое отправили на исследование в парижский Институт Пастера. Сделанные там тесты нашли небольшие следы возбудителя опасной инфекции.
Содержимое письма, вскрытого полицейскими, — это оскорбления на расовой почве.
Сейчас порошок дополнительно проверяют, результаты будут готовы к концу дня 29 июля. Возможно, имеет место так называемый ложноположительный результат.
Правоохранители инициировали расследование по статье об оскорблении, идет розыск отправителя, его мотивы выясняются.