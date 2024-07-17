Неизвестный на автомобиле протаранил террасу парижского кафе. Есть пострадавшие

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BFMTV: 3 человека пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе в Париже

Неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе Le Ramus в столице Франции. В результате происшествия пострадали три человека, передает ТАСС .

Трагедия произошла в среду около 19:30 (20:30 по Москве) на проспекте Пер-Лашез в Париже.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, водителю удалось скрыться с места ЧП, однако сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира. Специалисты обнаружили в крови задержанного наркотики и алкоголь.

При этом полиция предполагает, что водитель мог случайно совершить наезд на террасу парижского кафе.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.