Неизвестный на автомобиле протаранил террасу парижского кафе. Есть пострадавшие
BFMTV: 3 человека пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе в Париже
Фото - © Johnny Cotton/Reuters
Неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе Le Ramus в столице Франции. В результате происшествия пострадали три человека, передает ТАСС.
Трагедия произошла в среду около 19:30 (20:30 по Москве) на проспекте Пер-Лашез в Париже.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, водителю удалось скрыться с места ЧП, однако сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира. Специалисты обнаружили в крови задержанного наркотики и алкоголь.
При этом полиция предполагает, что водитель мог случайно совершить наезд на террасу парижского кафе.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.