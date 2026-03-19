Неизвестный избил мужчину гвоздодером в Кемерове

Неизвестный в капюшоне и маске избил мужчину гвоздодером в Кемерове, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел утром в районе Серебряного Бора.

Злоумышленник в капюшоне заранее поджидал жертву, силя на лавочке. После того, как тот подошел к своей машине, мужчина напал на него со спины и начал бить гвоздодером.

Пострадавший пытался защищаться, а когда решил дать отпор, нападавший сбежал. Сейчас его разыскивают. Причина нападения неизвестна.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.