Неизвестный избил мужчину гвоздодером в Кемерове
Неизвестный в капюшоне и маске избил мужчину гвоздодером в Кемерове, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел утром в районе Серебряного Бора.
Злоумышленник в капюшоне заранее поджидал жертву, силя на лавочке. После того, как тот подошел к своей машине, мужчина напал на него со спины и начал бить гвоздодером.
Пострадавший пытался защищаться, а когда решил дать отпор, нападавший сбежал. Сейчас его разыскивают. Причина нападения неизвестна.
