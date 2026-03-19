Трогал за «пятую точку»: уфимец избил соседа за приставания к девочке

На улице Шафиева в Уфе Республики Башкортостан мужчина из соседнего дома пристал к несовершеннолетней девочке. Он обнял ее, хотел отобрать смартфон и потрогать за половые органы, однако местный житель Роман остановил его, избив, сообщает « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел 17 марта. Роман рассказал, что увидел, как сосед из соседнего дома пристает на улице к несовершеннолетней девочке. Мужчина якобы попробовал обнять ее, отобрать смартфон и потрогать за половые органы.

Роман взял палку, подошел к правонарушителю, попробовал отогнать его и выяснить мотив действий. Тот начал кричать матом, угрожать находящемуся неподалеку отцу мужчины и махать кулаками. Тогда Роман избил агрессора.

Тот написал заявление в полицию. Романа вызвали в отдел.

Очевидцы ищут свидетелей инцидента. По словам соседей, пристававший к девочке мужчина употребляет алкоголь и запрещенные вещества. Также разыскивают вероятную пострадавшую.

На опубликованной записи видно, как мужчина приобнял девушку на улице. Та замерла на месте. Затем мужчина опустил руку на «пятую точку» девочки, обнял ее. Приставания продолжались несколько десятков секунд. Затем девочка пошла по своим делам. Пристававший тоже планировал уйти.

Затем из подъезда вышел Роман с палкой. Позади него находился отец.

Роман пошел к пристававшему. Тот начал двигаться навстречу, подошел к мужчине и его отцу, начал с ними спорить. Мужчины начали разговаривать друг с другом, судя по всему, на повышенных тонах. Затем Роман нанес несколько ударов палкой.

