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Неизвестные сожгли георгиевскую ленту на здании школы искусств в Подольске

Неустановленные лица сожгли георгиевскую ленту, которая находилась на здании художественной школы в городском округе Подольск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел на улице Генерала Смирнова. На опубликованном кадре видно, как на фасаде здания догорает георгиевская лента.

В подольской школе искусств считают, что это был умышленный поджог.

Ранее неизвестный поджег военно-патриотический музей в Вязьме Смоленской области.