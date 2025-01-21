Неизвестные прокололи шины 20 автомобилей в Химках

В подмосковных Химках владельцы 20 автомобилей обнаружили свои машины со спущенными шинами во вторник утром. Инцидент произошел в ЖК «Солнечная система», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Неизвестные прокололи шины машинам в ночь на 21 января. Как предполагают очевидцы, это произошло из-за неправильной парковки.

По словам жителей ЖК, у них часто возникают споры по поводу законности оставления машин во дворе. Люди пожаловались на то, что некоторые автолюбители часто паркуются прямо на тротуаре. Некоторые жители даже угрожали водителям.

Предварительно, один из соседей не выдержал и захотел решить проблему радикальным способом.

Ранее в Подмосковье эвакуировали 3,7 тыс. автомобилей за неделю. Они были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки.