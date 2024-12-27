Неизвестные повесили фото боевиков на стенде в образовательном центре Петербурга

Фотографии двух террористов появились на стенде в образовательном центре Санкт-Петербурга. К обоим снимкам некто добавил подписи «Герой России», сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Неизвестные повесили фото боевиков на третьем этаже у стенда «Информация инспектора ОДН» в пятницу, 27 декабря. На место вызвали полицию.

На стенде были размещены снимки Дениса Капустина* и Алексея Левкина*, основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»**. Они заочно арестованы за причастность к террористической деятельности. К их фотографиям некто добавил подписи «Герой России».

Кто повесил снимки, неизвестно. Правоохранители задержали замдиректора по воспитательной работе, но женщина уверяет в своей непричастности к произошедшему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оправдании терроризма.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ