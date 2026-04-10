Неизвестные на мотоциклах расстреляли паломников в парке в Афганистане

В афганской провинции Герат неизвестные расстреляли паломников в парке. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани, сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на портал Ariana news.

Происшествие случилось после полудня в деревне Габарзун уезда Инджиль.

По словам очевидцев, вооруженные люди на мотоциклах отделили мужчин от толпы отдыхающих и расстреляли их. Женщины, пытавшиеся убежать, также были убиты. В том числе погибли и дети.

Паломники направлялись к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага» и отдыхали в парке.

МВД Афганистана подтвердило факт нападения. Погибли 7 человек, еще 13 получили ранения, некоторые из них — в критическом состоянии.

