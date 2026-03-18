Неизвестные избили человека и угрожали пистолетом прохожему в Подмосковье

Правоохранительные органы проводят проверку после публикации СМИ об избиении человека в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе мониторинга интернета правоохранители обратили внимание на публикацию. В ней сообщалось, что неизвестные избили человека вблизи одного из ТЦ в Видном. При этом заступившемуся за пострадавшего мужчине один из нападавших приставил к голове предмет, похожий на пистолет.

К настоящему моменту заявлений в правоохранительные органы по факту произошедшего не поступало.

Сотрудники полиции Ленинского городского округа устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности участников инцидента.

