Неизвестные хотели накормить американских детей иголками в Техасе

Злоумышленники раздали детям конфеты с иголками перед Хэллоуином в США

Незадолго до Хэллоуина в американском штате Техас злоумышленники раздали детям конфеты, в которые положили иголки и булавки. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на материал People.

Серьезных последствий не было, поскольку взрослые быстро заметили подвох. Инцидент произошел 16 октября.

Конфеты с булавками и иголками раздали на одном из мероприятий, которое было посвящено празднику Хэллоуин. Первым о проблеме рассказал местный житель Джереми Партин. О неприятной находке ему сообщила 18-летняя дочь.

Она открывала конфеты, чтобы дать их младшим братьям и сестрам, после чего уколола палец. Затем девушка начала проверять другие сладости. В каждой из них находилась иголка.

Другие родители тоже заметили посторонние предметы в конфетах детей. Они пожаловались в службу доставки.

Иголки в сладостях обнаружили одновременно в нескольких районах. Силовики посоветовали родителям быть бдительными, а также проверять все конфеты, которые дают их детям.

