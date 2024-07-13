Неизвестны устроили стрельбу и разгромили клуб в Приморье

Толпа мужчин устроила стрельбу в воздух около клуба «Пазл» в Андреевке в Приморье, также они побили охранников и разгромили помещение, сообщает Baza .

Инцидент произошел прошлой ночью. Причины гнева пришедших к клубу мужчин точно не известны. Они кричали что-то про месть за брата. Администрация клуба отметила, что мужчины расстроились, так как их не пустили бесплатно потанцевать.

Они начали стрелять в воздух, а также грозили пистолетом охранникам заведения, после этого напали на клуб.

Охрана отступила. Всех гостей вывели через задний двор. Злоумышленники немного погромили помещение, а затем скрылись.