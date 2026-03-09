Неизвестная обстреляла из винтовки дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе

В элитном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе неизвестная обстреляла из винтовки дом певицы Рианны, сообщает SHOT .

По информации местных СМИ, женщина приехала к особняку артистки на машине и около 10 раз выстрелила из винтовки AR-15. Несколько пуль пробили стену.

Рианна в момент происшествия находилась внутри, певица не пострадала. Были ли в доме ее муж A$AP Rocky и трое детей, не уточняется.

После стрельбы к дому артистки оперативно приехали полицейские. Силовики задержали стрелявшую. По сведениям правоохранителей, злоумышленнице около 30 лет. С ней работают следователи.

