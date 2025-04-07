Небезопасный маневр такси закончился смертью самокатчика в Екатеринбурге

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ДТП с участием такси и электросамоката произошло в районе 06:30 в понедельник напротив дома № 13 на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Такси Hyundai Solaris ехало со стороны улицы Челюскинцев, водитель попытался развернуться с крайнего правого ряда, не убедившись в том, что его маневр безопасен. В машину врезался мужчина на электросамокате Speed Savage.

В результате дорожной аварии мужчина на электросамокате получил серьезные травмы и скончался в карете скорой помощи. Его личность устанавливают полицейские.

В момент ДТП на самокатчике не было защитного шлема и необходимой экипировки. Это сильно увеличило тяжесть полученных в результате столкновения травм.

За рулем иномарки находился 50-летний житель Екатеринбурга, у мужчины 29-летний стаж вождения. Опьянение не выявлено.

На месте трагедии специалисты провели замеры, составили процессуальные документы и опросили свидетелей. Идет расследование всех обстоятельств случившегося, в рамках которого будет установлена степень виновности каждого участника.