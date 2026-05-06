Неадекватная женщина избила гулявшую с коляской мать в Красногорске
На набережной в микрорайоне Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске женщина в белой кепке и с косой ударила гулявшую с коляской мать. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.
Злоумышленница атаковала мать сзади. Удар пришелся в голову и шею.
Ребенок в момент нападения сидел в коляске.
Пострадавшая после удара упала. У нее онемели две руки. Одна отошла, вторая — нет. Также у пострадавшей закружилась голова.
Напавшая, судя по видео, была одета в спортивную одежду. Она могла напасть из-за того, что мать якобы мешала ее пробежке. Лицо злоумышленницы снять не удалось.
В комментариях автор видео объяснила, что агрессор шла к ней на встречу после своей пробежки. Между ними произошла словесная перепалка. Затем девушка начала махать руками и угрожать.
Пострадавшая развернулась и с коляской ушла в другую сторону. Злоумышленница напала на нее сзади.
