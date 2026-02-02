Неадекват ударил пассажира в голову и разбил стекло в вагоне метро Москвы — видео
В Москве задержали мужчину, который нанес удар ногой в голову пассажиру, а затем разбил стекло вагона поезда в подземке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошел в поезде между станциями «Каширская» и «Коломенская».
На опубликованных кадрах видно, как на станции мужчина подходит к вагону, у которого закрываются двери. Затем агрессор дважды бьет кулаком по стеклу и разбивает его, после чего удаляется.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 214 УК РФ (вандализм).
«Нарушение общественного порядка и причинение ущерба имуществу метрополитена недопустимы и влекут за собой установленную законом ответственность» — написала Волк в своем Telegram-канале.
