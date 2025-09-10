Не заметил провод под напряжением: в Брянской области рыбак стал инвалидом

В Брянской области рыбак зацепился удочкой за провод и стал инвалидом

В Брянской области невнимательный рыбак закинул удочку, которая зацепилась за провод под напряжением, в результате ЧП он стал инвалидом. Мужчина пытался отсудить у энергокомпании 7 млн рублей, но суд постановил, что он сам виноват, сообщает Baza .

На рыбалке мужчина замахнулся удочкой, но не заметил обвисший провод. Из-за зацепившейся удочки он получил сильный удар током, поэтому стал инвалидом. Теперь у него нет возможности нормально работать.

Прокурор подал иск в Севский райсуд на компанию «Брянскэнерго». он попросил взыскать с компании деньги в пользу пострадавшего — это выплаты за утраченный заработок в 155 тыс. рублей, 11 тыс. рублей на лечение и 7 млн рублей компенсации морального вреда.

Но суд решил, что рыбак на отдыхе проявил грубую неосторожность, не заметив опасного провода. «Брянскэнерго» обязали выплатить пострадавшему 155 тыс. рублей утраченного заработка, но вместо 7 млн рублей компенсации мужчина получил 50 тыс.

Поданные апелляционные жалобы с просьбой повысить выплаты оставили так, как решил суд. Вышестоящая инстанция также настояла на вине рыбака, а не компании.