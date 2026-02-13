Не выдержали натиска стихии: крыши обрушились в 4 домах Подмосковья из-за снега

Кровли четырех домов обрушились в результате аномальных снегопадов на территории Московской области. В результате происшествий пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Первый инцидент произошел в пятницу в населенном пункте Алексеевка городского округа Чехов. Под тяжестью снега рухнула кровля барака. Повреждения получили четыре пустующих квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.

Также в результате схода снега обрушился козырек подъезда над входом в многоквартирный 4-этажный дом на улице Полиграфистов в Чехове. Пострадавших нет. На месте работают спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас».

В населенном пункте Костино Раменского городского округа обрушилась кровля в частном 1-этажном доме. Кровля из шифера частично обвалилась на площади 28 кв. м. На месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

Кроме того, под тяжестью снега обрушились крыша и стены жилого газифицированного дома в деревне Маслово городского округа Кашира. В коттедже проживают 3 семьи. В результате инцидента пострадавших нет.

